Már ezen a héten újra indul a gyöngyösi Tourinform Iroda egész nyáron átívelő népszerű rendezvénysorozata, a 10 hét 14 program, adta hírül portálunknak dr. Benkő Béla, a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület elnöke, a Tourinform Iroda vezetője. Mint emlékeztetett rá, a 2024-ben immár harmadik alkalommal induló vakációs programsorozatukat már az első szezon után Városmarketing Gyémánt Díjjal tüntették ki 2022-ben.

A helyi járatú buszokkal tartott városnézések tavaly is nagyon népszerűek voltak

Forrás: Czímer Tamás / Heves Megyei Hírlap

– Programsorozatunk színvonalas kikapcsolódási lehetőséget nyújt a város lakóinak és látogatóinak. A rendezvény neve 10 hét 14 program, röviden 10 14, ami Kékestető magasságáról biztosan mindenkinek ismerős szám lehet. Idén is 14 séta és program fogja bemutatni Gyöngyöst és annak környékét, mindig egy-egy témát helyezve a középpontba. Lesz szó a város szobrairól, épületeinek történelméről, a Mátra Múzeum parkjáról, de részt vehetünk egy kellemes mátrafüredi sétán is. Különleges buszos városnézések alkalmával rendhagyó utazásra várjuk az érdeklődőket Gyöngyös egyik végétől a másikig, de az éjszaki vároban is gyöngyösrködhetünk együtt. Az eseményeken való részvétel ingyenes és előzetes regisztrációt sem igényel – a farkasmályi bor- és pincetúra kivételével. Garantált programokról van szó, akár két fő részvetővel is megtartjuk őket. Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt, aki szeretné jobban megismerni Gyöngyöst és a környéket! A programváltozás jogát fenntartjuk. Az egyes programok részletes leírását folyamatosan frissítjük a honlapunkon és Facebook-oldalunkon is, de bárki személyesen is érdeklődhet a részletek felől a Tourinform Irodában Gyöngyös Fő terén. A rendezvénysorozat több helyi szervezettel és intézménnyel való közös együttműködés nyomán jött létre – részletezte dr. Benkő Béla.

Mint az elnök elmondta, ezen a héten, június 27-én 17 órától a Haller-ház titkaival ismerkedhetnek az érdeklődők, majd június 29-én 16 órától a Királyok és királynék nyomában című programmal várják a vendégeiket. A programdömping utolsó eseményére augusztus 31-én kerül sor.