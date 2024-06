Jelen pillanatban tehát senki sincs még mulasztásban, hiszen csaknem három hét áll még rendelkezésre annak érdekében, hogy sem pártok, sem helyi önkormányzati képviselőjelöltek, vagy a polgármesteri címet megcélzók fotója ne köszönjön ránk vamelyik villanyoszlopról, kerítésről, vagy hirdetőtábláról.

A Kertész úton és az északi városrészben is akad még plakát

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Így, félidőben tettünk azért egy kerékpáros körutat Egerben, hogy tájékozódjunk, hogy a június 8-ai voksolás előtt kitett plakátok mennyire lepik még el a köztereket. Összességében azt mondhatjuk, hogy néhány területet leszámítva szinte sehol sem láthatunk már "szavazz rám!" típusú plakátokat, fotókat a vármegye székhelyén.

Munkatársunk biciklis körútját a jó két és fél kilométer hosszú Kistályai úton kezdte. Itt június elején egymást érték a táblák, most viszont két helyen lehetett felfedezni Oroján Sándor, az Egerért Most Egyesület polgármesterjelöltjének egy nem túl nagy méretű plakátját, illetve egy óriásposzterét. Tovább menve a Kertész úton szintén csak az ő táblái bukkantak fel. Pontosabban egy Tóth István képviselőjelölt nevére készült tábla szakította meg az egyhangúságot.

Teljesen tiszta volt már viszont politikai plakátoktól a Szarvas tér, ahogy az Almagyar és Dobó utcák is, majd végig, végig a Servita és a Cifrakapu utcán is hasonló volt a helyzet. Ez utóbbi végén azonban új látvány fogadta kollégánkat: a Rákóczi, majd Egri út látványa olyan volt, mintha csak választások előtt lennénk. Igaz, Vágner Ákos és a Fidesz-KDNP jelöltjeinek a plakátjait leszedték már, de az ellenzéki – Dobrev Klára, Kunhalmi Ágnes, Karácsony Gergely – voksolásra biztatás több helyről visszaköszönt, csakúgy mint Pál György polgármesterjelölt választási plakátja, illetve a momentumos biztatás Európa választására. Pál György fotója egyébként Felnémeten is sok helyen szemezett még az arra járóval.

De a "balos" jelöltek abszolút túlsúlya volt megfigyelhető a valamikori Camping területén lévő új lakóparkban is. Itt nagyon sok Pál György mellett több példányban felbukkant Török Zsolt képviselőjelöltkénti indulását demonstráló mosolygósra vett arca. És láthattuk még itt Donáth Anna bizakodó tekintetét néhány Momentumos hirdetményen, valamint – valamilyen hanyag eltakarítás miatt– Mirkóczki Ádám polgármesterét. Az ő plakátjait városszerte leszedték már ugyanis szinte kivétel nélkül.