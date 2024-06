A pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről szervezett tájékoztató fórumot Füzesabonyban a Nemzeti Pedagógus Kar Heves vármegyei elnöksége. A megjelentek dr. Kozák András tanügyigazgatási jogi szakértőtől kaptak átfogó képet a szeptembertől induló rendszer jogi kereteiről. Az áprilisban megjelent jogszabályok június elsején léptek határba, s először a 2024/25-ös tanévtől kell értékelniük az igazgatóknak, vezetőknek a pedagógusokat és a pedagógiai munkát segítőket. Mint mondta, mióta világ a világ, a pedagógusokat mindig értékelték, most is így van és több rendszer is fut majd egymás mellett. Kifejtette, a minőségi munkavégzésre ösztönzi a pedagógusokat az új rendszer, amely a meglévőt egyszerűsíti, s összehangolja a szülői és belső értékeléseket. Az óvodáknál átmeneti szabályok lesznek az első évben, nekik korábban kell értékelést készíteniük. Fontos tudni, hogy csak az alkalmazott tanárok, óvodapedagógusok kapnak értékelést, az óraadók nem, de a gyakornokok és a 90 napnál rövidebb időszakig dolgozók sem. Az új értékelési rendszer miatt az intézményeknek módosítaniuk kell szervezeti és működési szabályzataikat, hiszen az igazgatók, helyettesek, intézményvezetők feladatait bele kell írni.

Nyolc mérési, értékelési terület lesz, ebből hét egységes és abból hat jogszabályi tematika szerint, míg egy pedig a vezető által meghatározott és jóváhagyott teljesítménycélokat mér majd. Ezeken a területeken összesen száz pont adható, a nyolcvan pont felettiek kaphatnak kiváló értékelést és kaphatnak plusz illetményt (de eredmény szerint differenciáltan elosztva, ami nagyobb szabadságot és plusz döntési terhet jelent a vezetőknek). Az 50-79 közöttiek átlagos minősítést kapnak, de méltányosságból akár ők is jutalmazhatók, míg az 50 alatti pontszámot elérteknek fejlesztendőnek minősülnek és programot kell készíteniük. Bérük azonban nem csökkenthető. Aki egyszer kapott illetményemelést, attól később nem vonható vissza, bárhogyan teljesít a későbbiekben.

A teljesítménycélokat február végéig kell meghatározniuk az igazgatóknak.