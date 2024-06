A Mátra Művelődési Központban tartották Gyöngyösön a város közszolgálatban dolgozó kormány- és köztisztviselőit, valamint egészségügyben dolgozóit, valamint átadták a Gyöngyös Közszolgálatáért és a Gyöngyös Város Egészségügyéért kitüntetéseket. Páva Anna éneke után dr. Elek Ilona, a Bugát Pál Kórház szemész főorvosa mondott köszöntőt. Fölidézte, hogy 1992 július 1-jén fogadták el a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényt. A köztisztviselők és kormánytisztviselők napját 1997. óta ünneplik Magyarországon. 1992. óta pedig július 1. az egészségügyi dolgozók napja is, Semmelweis nap. A főorvos kifejtette, szükség van példaképekre, akiket Gyöngyösön könnyű találni. A 186 éves kórházat az 1808-ban született dr. Horner (Vezekényi) István orvos alapította 1838-ban, a szakember 1835-ben költözött Gyöngyösre. Közreműködött kisdedóvó, tanoda, elemi iskolák létesítésében, a város egyik mozgatórugója volt, 1891-ben hunyt el. Puky Árpád 1877. július 1-jén született Egerben, 1909-ben költözött Egerbe, 1919-ben vállalta el, hogy polgármesterként a romokból felépíti a várost. Létesült bank, tűzoltólaktanya, postapalota, megújult a Szent Bertalan templom, új zsinagóga, tüdőgondozó épült, bevezette a gyerekeknek az ingyenes szem- és fogvizsgálatot, jól felszerelt volt a kórház és az oktatás is sokat javult. A világháború után még helyreállította a rendet, majd szegényen halt meg 1959-ben. Dr. Elek Ilona hangsúlyozta, Vezekényi István és Puky Árpád is itt élt, a mai emberek naponta lépnek nyomukba, próbálják követni példájukat. Hangsúlyozta, az itt lévők mind esküt tesznek, ki a közszolgálat bizalmának megőrzésébe, a tisztességes eljárásra, együttműködésre, ki a hippokratészi esküt teszi le. Mindkét eskü ugyanarról szól, a köz tisztességes szolgálatáról. Puky Árpádtól emberséget, Vezekényi Istvántól az emberek javára való tevékenykedést lehet megtanulni. Idézte Salamon királyt is, aki szerint az igaz a társadalom, az emberi közösség javát szolgálja.

Dr. Elek Ilona mondott köszöntőt

Forrás: Czímer Tamás / Heves Megyei Hírlap

A beszédet követően előbb a Gyöngyös Közszolgálatáért kitüntetést adták át, amelyet dr. Kiss Rita, a Gyöngyösi Járási Hivatal földhivatali osztályvezetője és Vasasné Kormos Anikó, a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézője érdemelt ki.