- A lányok kelvirág levest, mi csontlevest rendeltünk. Miután kihozta a pincér az első fogást, megkérdeztem az egyik lányt, hogy kelvirág? Az igenlő válasz után az asztal közepén a vázában díszelgő kórót átnyújtottam neki. Volt nagy nevetés, sőt a lányok rögtön utána úgy emlékeztek, hogy nem is azt mondták, hogy igen, hanem, hogy kel - emlékezett.



- Négyágyas szobákban laktunk. Guszti, Zsan, Ottó és talán Opra Józsi egyik délután tusolást követően egy-egy szál törölközővel a derekuk táján, a díványokon heverve kártyáztak, én felöltözve kibiceltem. Kopogtak, gyere be mondták. Rubóczky Jutka nyitott be, de az eléje táruló látvány hatására felsikoltott és bevágta az ajtót. Ilyenek ezek a lányok, akkor is sikoltoznak, ha rájuk nyitják az ajtót, akkor is, ha ők nyitják rá másra. Na ez olyan Paci-s életbölcselet - összegezte.

Negyedik után se maradt el az osztálykirándulás: "visszatértünk 3 év után a Balatonhoz, ezúttal egy badacsonyi ifjúsági kempingben sátoroztunk. János nem ért rá, így kísérő tanár nélkül táboroztunk egy hétig. A focizás, strandolás, koncertek (Tolcsvay Trió), Egry József Emlékmúzeum (ez alapján azonosítottam be, hogy Badacsonyban lehettünk) mellett külön izgalmat jelentett, hogy mindenki várta otthonról a táviratot, levelezőlapot felvették-e az egyetemre. Az egy hét alatt a harmincegynéhány 18 éves fiatal közül senki sem került bódult állapotba. Nagyon jó gyerekek voltunk és amennyire átlátom az elmúlt 50 évben is jól viselkedtünk" - vélte az egykori egri diák.