A napokban lezajlott az idei Dining Guide Év Étterme Gála, az esten köszöntötték az Év Étterme Díjasát, de mellett természetesen sok más, hazai vendéglátóhely is megjelent az eseményen. Ilyen volt a sarudi Sulyom Tájétterem is, akik bekerültek a 92. helyen Magyarország TOP 100 éttermei közé.

– Az este egy igazolás volt számunkra, hogy jó úton haladunk és a fejlődésünk elismeri a szakma is. Magyarországon több, mint 7 ezer vendéglátóegység működik, és mi az első 100 étterem 97. helyezéséről nyertük el idén, a még előkelőbb 92. helyet – írja a Sulyom Tájétterem közösségi oldalán.

Kiemelik, az elmúlt évben rengeteg munka áll emögött.

– Megújult éttermünk belső tere Laszli Adrienn munkájának köszönhetően. Új séfet köszönthetett a Sulyom Tájétterem, ami mind tudjuk, egy étterem életében fordulópont és izgalmakkal teli. Mikk Szabolcs és a Sulyom Tájétterem csapata már számtalanszor bizonyította szakmai tudását az elmúlt évben (versenyeken és éttermünkben egyaránt) és a Dining Guide 2024 Év Étterme Gálán elnyert helyezésünk mutatja, hogy jó irányba haladunk együtt. Kücsön Gyula tulajdonos mert nagyot álmodni egy kis faluba Sarudra és büszék vagyunk arra, hogy Magyarország TOP 100 éttermei között lehetünk. Köszönjük minden vendégünknek, aki kísér minket ezen az úton és szeretettel várjuk új vendégeinket is, hogy Mikk Szabolcs séfünk és a Sulyom csapatának ízélményeit és vendégszeretetét megmutathassuk – írják.