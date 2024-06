Tovább bővült a Gyöngyösön is gyárral rendelkező Schneider Electric által a munkatársak elismerésére létrehozott Step Up program lehetőségeinek köre, tájékoztatta portálunkat a cég sajtóközleményében. Közlésük szerint a program révén kapott pontokat most már szabadnapok „megvásárlására” is felhasználhatják a dolgozók. A felmérések azt mutatják, hogy az alkalmazottak rendszeres elismerése jelentősen erősíti az elkötelezettségüket, és pozitív hatással van az üzleti eredményekre is, tette hozzá a Schneider Electric.

A Schneider Electric gyöngyösi gyárában is élhetnek a lehetőséggel a munkavállalók

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A közlemény szerint a vállalat kezdeményezésének lényege, hogy a különböző, a munkaterületeken felüli tevékenységeket, közösségi munkát jutalmazzák. Az elismerésre és az azzal járó pontokra a kollégák jelölhetik egymást, és a teljesítmény mértékétől függően ők, vagy a vezetőik döntik el, hogy a jelölt valóban kiérdemelte-e a jutalmat. A Step Up pontokat többek között hasznos árucikkekre, ajándékkártyákra, élményekre, jegyekre válthatják be a cég munkatársai a Schneider Electric Store-ban. A májusban bevezetett újdonságnak köszönhetően a társaság dolgozói egy évben akár 3 szabadnapra is szert tehetnek a program keretében. Egy-egy szabadnap „megvásárlása” 1700 Step Up pontba kerül, és bár ennyi pont összegyűjtése már kihívást jelent, korántsem lehetetlen.