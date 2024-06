Az iskola fennállásának hetvenedik évfordulója alkalmából kvízversenyt rendeztek az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban. Rázsi Botond főigazgatótól megtudtuk, kilenc négyfős csapat vett részt a játékban, a kétórás programba zenés produkciókat is illesztettek és a közönség sem unatkozott. A kocsmakvíz jellegű játékban a Szilágyi hetven éves történelméhez kapcsolódó kérdéseket kellett megválaszolniuk a csapatoknak, volt kérdezz-felelek, feleletválasztós feladat, kapcsolatkör játék, de képes feladvány is. Minden évfolyam indított csapatot a játékban, de voltak öregdiákok, többgenerációs szilágyis családok és tanári csapatok is, nyugdíjas kollégák is indultak. Rázsi Botond elmondta, az első helyen az a Szilágyi tanáraiból álló gárda végzett, akik nem az iskolában tanultak. A másodikok a 11. évfolyamos diákok, a harmadikok pedig a nyugdíjas pedagógusok lettek.

A tanárok nyerték az egri Szilágyi-kvízt

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Rázsi Botond elmondta, az évben még számos nagy programmal ünneplik a jubileumi évet, amelynek csúcspontja a novemberi, Erzsébet-napi gálaműsor lesz, de készülnek a Tudomány Hetére is, amely alkalomból tudományos eredményeket elért öregdiákjaikat hívják meg. Lesz sportnapjuk is, valamint szerveznek egy hetven órás túrát is a Bükkben.