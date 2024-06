Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (Émivizig) első fokú (azaz a legalacsonyabb) árvízvédelmi készültséget rendelt el 2024. június 4-én 6 órától a Tarna vízfolyás teljes hosszán, melynek keretében munkatársaink nappali figyelő- és őrszolgálatot látnak el a védvonalakon 147 kilométeren – írja az Émivizig közösségi oldalán.

Hétfőn késő este déli irányból egy zivatarzóna közelítette meg a Mátrát, amely a térségben megerősödött és viszonylag nagy területen jelentős, 10-54 milliméter csapadék hullott. A zivatarzóna több szakaszán is előfordult 20-40 percig tartó felhőszakadás, Verpeléten, Viszneken és a Gyöngyös-Nagyrédei víztározónál 40 milliméter körüli értéket mértek.

A csapadék hatására gyors vízszintemelkedések következtek be a Mátra déli és keleti területein eredő vízfolyásokon, így a Gyöngyös-patakon, a Tarnócán és a Tarna parádi ágán. Ezzel együtt a felhőszakadásokkal érintett területekről is jelentős volt a lefolyás, így Verpelétnél – a környékről befolyó vizek hatására – már éjszaka 2 órakor 250 cenitméter közelébe emelkedett a vízszint, majd gyors és csaknem 1 méteres apadás következett be.

Tarnaörsnél jelenleg I. fok közeli a vízszint, de itt is áradás és III. fokhoz közeli, vagy azt mérsékelten meghaladó tetőzés várható a kedd hajnali órákban. Amennyiben az árhullám nem részesül újabb jelentős csapadékutánpótlásban, úgy péntekre az I. fok közelébe süllyednek a vízállások.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)