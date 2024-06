– A Magyar Természetvédők Szövetségének A mi sokszínű kertünk kampánya mindenkinek segít június 5-én ünnepeljük a Környezetvédelmi Világnapot, miközben számos környezetvédelmi problémával nézünk szembe, például a biológiai sokféleség világszerte drámaian csökken. Hivatalos jelentés szerint, világszinten mintegy egymillió állat- és növényfajt fenyeget a kipusztulás veszélye, az emberi tevékenység hatására naponta akár két tucat faj is kihalhat. A Magyar Természetvédők Szövetsége ezért indította el A mi sokszínű kertünk kampányt, melynek keretében igen hatékony környezetbarát praktikákat és programokat sajátíthatunk el országszerte. Az Eger környéki programokat a Kaptárkő Egyesület szervezi.

A természetes élővilág értékeinek 90 százaléka megsemmisült hazánkban (Illusztráció)

Fotó: Craig Sterken / Forrás: Shutterstock

Magyarországon a növényzet-alapú természeti tőke index kisebb, mint 10 százalék, ami azt jelenti, hogy a hazánk területét egykor borító természetes élővilág értékeinek több, mint 90 százaléka mára megsemmisült. A sokszínűség csökkenéséért az emberi tevékenység felelős, a természet helyreállítása érdekében elsősorban a társadalmi és gazdasági viszonyainkon kell változtatni, de az egyének és a közösségek is sokat tehetnek a negatív folyamatok megfordítása érdekében. A Magyar Természetvédők Szövetségének A mi sokszínű kertünk kampánya országszerte szervez környezetvédelmi és nevelési programokat, önkormányzatok, oktatási intézmények és családok bevonásával. Dr. Farkas István Tamás, a Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke a kampány céljait hangsúlyozta:

Már egy zsebkendőnyi kertdarab is jó szolgálatot tehet, ha tenni szeretnénk valamit magunkért és az élővilág sokszínűségének megőrzése érdekében. A kis kertünkben, erkélyünkön már meg is kezdhetjük a környezetbarát lépések sorát, amivel a biológiai sokféleség mellett hozzájárunk az élelmünk biztosabb és jobb minőségű megtermeléséhez is.

A környezetbarát kertészkedés nem igényel nagy beruházást, sőt még spórolhatunk is vele. Kis lépésekkel is elkezdhetjük: figyeljünk oda, hogy mindig legyen víz a kertben, rakjunk ki néhány vízzel teli tálat ivóhelynek vagy létesítsünk kis kerti tavat. Ne nyírjuk sűrűn a gyepet, hagyjuk vágatlanul a kert egy-egy részét, hogy a maghozó füvek és a beporzókat táplálékkal ellátó virágok kifejlődhessenek. Hagyjuk a tápanyagot biztosító avart a fák alatt, komposztáljuk a kerti szerves anyagokat, a konyhai hulladékokat. „Nagy figyelmet fordítunk a helyi jó gyakorlatok elterjesztésére is: az év során a 23 tagszervezetünkkel országszerte több mint 300 programot szervezünk, minden korosztály számára.” – emelte ki dr. Farkas István Tamás. A Magyar Természetvédők Szövetsége az egyének mellett várja családok, iskolák, munkahelyek csatlakozását is A mi sokszínű kertünk kampányhoz. Céljuk, hogy az emberek minél több elemet valósítsanak meg a kampányban megismert természetbarát praktikákból a saját kertjükben, udvarukon, erkélyükön. Dr. Gyulai Iván ökológus, a mélymulcsos kertészkedés atyja, A mi sokszínű kertünk kampány szakmai vezetője felhívta a figyelmet:

Az emberek sokszor félve tekintenek a rovarokra, férgekre, csak a veszélyt látják bennük, ezért távol tartják őket a kertjüktől. Félelmeik általában alaptalanok, higgyük el, a természet jól teszi a dolgát, és bizony jobban járunk, ha rábízzuk a károsnak tartott élőlények korlátozását.

A mi sokszínű kertünk kampány kiadványai konkrét ötleteket is tartalmaznak, hogy a zöldség- és gyümölcstermesztésünket segítő madarak, ragadozó rovarok és más állatok megtelepedését hogyan biztosítsuk. A sziklakertek és a kőfalak menedékül szolgálhatnak a gyíkoknak, kihelyezhetünk madár- és denevérodúkat, telelőhelyet alakíthatunk ki a békáknak, sünöknek. Speciális búvóhelyeket is készíthetünk olyan rovarbarátainknak, mint a katica, a fátyolka vagy a fülbemászó, amely rémisztő neve ellenére nem jelent veszélyt, ámde szövetségesünk lehet a kerti munkában. A Magyar Természetvédők Szövetségének tagszervezetei az iskolai foglalkozások mellett közösségi akciókat is szerveznek például élőhelybarát iskolaudvarok kialakítására. De mintakerteket, tanösvényeket is teremtenek közművelődési intézményekben, továbbá magbörzéket szerveznek, előadásokat tartanak kertbarát köröknek, míg fesztiválokon, falunapokon játékos ismeretterjesztő sátrakkal jelennek meg.