Lévén, hogy a tó tulajdonosa Id. Forgács Péter és a tógazda Ifj. Forgács Péter is versenyzett más-más csapat színeiben, így az idősebbik Forgács Péter lánya, Forgács Nikolett állt rendelkezésünkre és tájékoztatta portálunkat az eseményről.

Nikolettől megtudtuk, hogy a versenyen tíz csapat vett részt, csapatonként minden kifogott halat rögzítettek a halőrök naplójukban, de csak az öt legsúlyosabbat vették figyelembe az értékeléskor. Érkeztek is a szebbnél szebb pikkelyesek, a halőrök alig győzték mérlegelni az uszonyosokat. A versenyben a csütörtöki nap számított kimagaslónak, pontosabban különlegesnek, amikor is a Mátravíz Carp Team csapatának sikerült bölcsőbe fektetnie "Magyart", a tó ikonikus halát, melynek jelenlegi súlya átlépte már a 30 kilogrammot.

– Hihetetlen boldogságban volt része a fiúknak. A versenyben résztvevő csapatok tagjai is a helyszínen nézték végig ennek a matuzsálemnek a fárasztását, amelyről felvétel, film is készült, melyet a Mátravíz YouTube csatornáján lehet megtekinteni – árulta el Nikolett, aki arról is tájékoztatást adott, hogy nem volt könnyű dolga a versenyzőknek, az időjárás gyakori változásával is meg kellett küzdeni. Ennek ellenére a megmérettetés ideje alatt a csapatok összfogása meghaladta az ezer kilogrammot.

Közel nyolcvan, tíz kilón felüli halat mérlegelhettek, s ez új rekordot jelent a versenyek és a tó történetében. Ismét egy remek versenyen vagyunk túl, amely már inkább baráti találkozónak is tekinthető

– fogalmazott Nikolett.