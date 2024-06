Sorrendben a hetedik Veterán Tengerész Találkozó ezúttal is a múzeum területén, a múzeum parkjában és valamennyi létesítményében zajlott. Mindazok a tengerészek, akik eljöttek az eseményre, a közösségi találkozó örömei mellet megismerhették az elmúlt időszak fejlesztéseinek az eredményeit és az idén a kiállítóhelyekre került relikviákat.

Dobozi Gábor a találkozón

Forrás: Beküldött fotó

Dobozi Gábortól megtudtuk: az eseményen mindig kihagyhatatlan, ezért most is megünnepelték a Tengerész Napját, ami az IMO, a Tengerész Világszervezet hivatalos világnapja és június 25-én van.

– Megemlékeztünk a létesítmény megnyitásának 10. évfordulójáról is. Volt egy az eddig megszokottaktól eltérő különlegesség is a programban a tengerészélettel foglalkozó könyv bemutatója. Akik eljöttek, kézbe vehették a Magyarország sikeres személyiségei 2023. című kötetet, ami egy kortárs történelmi dokumentáció. Talán az életművem elismeréseképpen, múzeumalapítóként az életrajzom olvasható ebben – mondta portálunknak Dobozi úr.

Akik eljöttek, kézbe vehették a Magyarország sikeres személyiségei című sorozat – ami egy kortárs történelmi dokumentáció – legújabb kiadását. Talán az életművem elismeréseképpen, múzeumalapítóként az életrajzom olvasható Csank Dominik Küldök majd neked egy képeslapot című könyvében – mondta portálunknak Dobozi úr.

Izgalmakkal teli az a gondolatsor is, amelyben elmeséli, hogyan határozta el, hogy tengerész szeretne lenni, valamint beszámol a tengeren töltött idők kihívásairól és szépségeiről. Természetesen nem maradhatott ki a könyvből, hogy bemutassa a szenvedélyét saját múzeuma iránt. Az olvasó megismerheti a múzeum fejlődését, alakítójának ezzel járó lemondásait, a felmerülő nehézségeket, és a múzeum jövőjére vonatkozó terveket.

– A fotók és személyes történetek segítségével az olvasó is részese lehet azoknak az élményeknek, amelyeket átéltem – tette hozzá Gábor.