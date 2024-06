Az egri Katona téri piac már az igazi nyári arcát mutatja. Telve a standok ízletes gyümölcsökkel, friss zöldségekkel. Sétánk során megállapítottuk, hogy jóformán minden kapható. Slágertermék ilyenkor a sárgabarack, aminek kilóját, minőségtől függően 900-1400 forintig mérik. Az őszibarackot is hasonló áron kínálják. Láttunk csodás, nagyszemű, ropogós cseresznyét 1300 forintért, a meggyet pedig 800-1000 forintért adják kilónként.

Változatos a felhozatal a tökfélékből. Van főzőtök, cukkini, patisszon, ezekért kilónként 7-800 forintot kérnek. Hosszú sorok kígyóztak az uborkás pult előtt, itt kilónként 700 forintért kínálták a friss portékát. A legtöbben kovászolni való, egy-két kilónyi mennyiséget vásároltak belőle.

Megjelent a nyár kedvelt csemegéje, ez nem más, mint a csemege kukorica. Egy csőért most még 400 forintot kell fizetni. Málna, ribizli és egres is kapható, kis 200 grammos dobozokban, 5-600 forintért.

Az idényzöldségekből is bőséges a kínálat a Katona téren. A sárgarépa csomójáért 400, a zöldség darabjáért 2-300 forintot számláznak. Érdemes zöldséglevest főzni, mivel friss karalábé és zeller is akad bőven. Ez utóbbiakért darabonként 3-400 forintot fizethetünk.

A paradicsom már megfizethető áron kínálja magát, kilónként hatszáz forintért is találtunk szép termést, a paprika kilója azonban még ezer forint körül indul. Kivéve a hegyes, erős paprikát, amit darabonként kínálnak, mégpedig 150-200 forintért.

Elvétve, de láttunk még szabadföldi epret is, abból 1200 forintért adtak egy fél kilónyi mennyiséget.

Újdonságnak számít a zöldbab, ezért egyelőre nem olcsó, ugyanis 1700-1900 forintot kérnek érte kilónként.

A kertészkedők örömére rengeteg palánta és egynyári virág is kelleti magát az egri piacon. Ezekből most érdemes alkudni, ugyanis a hőségben már olcsóbban is odaadják, csak szabaduljanak tőlük az árusok.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)