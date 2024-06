Minderről honlapján tájékoztatott az egyetem. Mint írják, az amerikai vendégeket Dr. Váczy Kálmán Zoltán általános rektorhelyettes, valamint Majorosné Kovács Györgyi, az Idegennyelvi Képző és Szolgáltató Központ osztályvezetője fogadta. Ez követően Dr. Ruszkai Csaba, az egyetem Kutatási és Fejlesztési Központjának (KFK) igazgatója mutatta be az intézetet. A KFK munkatársai betekintést nyújtottak az egyetem Lendület Kutatócsoportjának, az Élelmiszertudományi és Borászati -, valamint az Innorégió Tudásközpontjának tudományos és kutatási tevékenységébe.

Amerikai egyetemek delegációja járt az egri egyetemen

Forrás: Nagy Adrienn/Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Dr. Jókay Károly, a Magyar-Amerikai Fulbright Bizottság ügyvezető elnöke elmondta, a delegáció elsődleges célja a partneregyetem keresésénél, hogy az méretben, vidéki jellegben, és mezőgazdaságban is igazodjon intézményeik kínálatához és erőforrásaihoz. Hozzátette, a borkultúra ugyanolyan fontos szerepet tölt be az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és Eger számára, mint Tennessee, Kentucky, vagy Észak-Karolina államok életében. Ezért a turizmus-, borturizmus az a kutatási terület, amely szóba jöhet a jövő ösztöndíjas kutatói számára - írják.

Az amerikai vendégek megismerkedtek az egri egyetemmel

A látogatók a délután folyamán betekinthettek az intézmény történetébe, képzési kínálatába, amelyet Dr. Csáfor Hajnalka oktatási rektorhelyettes mutatott be a résztvevőknek a Líceum épületében. Megismerkedtek továbbá a Roma Szakkollégium tevékenységével és az egyetem nemzetközi projektjeivel is, melyet Bárdos Anikó Emma, a Projektiroda csoportvezetője prezentált. Ezt követően a vendégek a Főegyházmegyei Könyvtárat, valamint a Dísztermet is felkeresték - fogalmaztak a cikkben.