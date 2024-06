Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (Émvizig) működési területén jelenleg a Tarna mentén van III. fokú árvízvédelmi készültség érvényben, melynek keretében éjjel-nappali figyelő- és őrszolgálatot látnak el a védvonalakon 147 kilométeren. A dombvidéki Tarna és mellékágainak teljes vízgyűjtőjére helyi vízkár-elhárítási készültséget rendeltünk el, illetve a Bodrog közben két belvízvédelmi szakaszon van érvényben belvízvédelmi készültség – írja az Émvizig.

A Tarna mentén harmadfokú az árvízvédelmi készültség (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Szerdán hazai területen elvétve, a külföldi vízgyűjtőkön pedig szórványosan alakult ki eső, zápor, zivatar. A lehullott csapadék mennyisége többnyire 5 milliméter alatt maradt. A Tarnán kialakult árhullám levonulóban van, csütörtök reggel már csak a vízfolyás legalsó, torkolatközeli szakaszán volt tapasztalható gyenge áradás, máshol csökkennek a vízszintek. Apadnak a mellékvizek is, a tegnapi hosszú tetőzést követően, csütörtök reggelre már a Tarnócán is jelentősen csökkent a vízszint. Reggel Tarnaméránál II. fok alá, majd délelőtt Tarnaörsnél is III. fok alá süllyed a vízszint. Az apadásnak köszönhetően a Gyöngyösi Szakaszmérnökségre átvezényelt kollégáink visszatérhettek a Miskolci Szakaszmérnökség területére. Mivel az elmúlt 24 órában nem volt csapadék, így utánpótlás hiányában a dombvidéki vízfolyások folyamatosan apadtak.

A helyivízkár készültség során megkezdtük a károk felmérését a dombvidéken, mely az apadás függvényében folyamatos. A Gyöngyös-Nagyrédei tározó területén őri és figyelő szolgálatot láttunk el. Az igazgatóság 7 belvízvédelmi szakaszából két bodrogközi védelmi szakaszon, összesen 13 db szivattyútelepen van érvényben első-, illetve másodfokú belvízvédelmi készültség.

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság pedig azt közölte, miközben a Duna és a nyugat-magyarországi folyók áradnak, ahol ott dolgoznak a tiszai szakemberek is, a Tisza duzzasztásmentes szakaszai alacsony mederteltségűek, a vízjárást az erőművek üzemrendje befolyásolhatja. A csütörtök reggeli vízállás Kisköre-alsónál mínusz 132 centiméter, Szolnoknál pedig mínusz 57 centiméter. A Zagyva-Tarna vízrendszerének tarnai ágán kialakult árhullám Jászdózsa térségében szerda délután 318 centiméterrel tetőzött. A Zagyva jelenleg Jászjákóhalma térségében tetőzik. A folyó csütörtök 9 órai vízállása Jászteleknél 343 centiméter, a tetőzés várhatóan ma napközben következik be 345-355 centiméter közötti szinten.