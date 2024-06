– A könyvtárnak mindig nagy öröm, hogy helyet adhat a Kaláka Fesztiválnak és sajtótájékoztatójának, mondta kedden sajtótájékoztatón Széchenyi Orsolya a Bródy Sándor Könyvtárban, ahol az idei fesztivál programját jelentették be a szervezők. Gryllus Dániel elmondta, a fesztivál története még a Diósgyőrben kezdődött, az ottani várban tartották eleinte.

– Diósgyőr az egész fesztivál és a fellépők közös múltja kicsit. Még a miskolci művelődési központ keresett meg zenés produkció témájában, aztán láttuk, hogy a régióban nincs folkrendezvény – így lett ez a fesztivál. Mikor elkezdték átépíteni az ottani várat, akkor Eger befogadott minket. Először Eger várában majd az Érsekkertben lett a Kaláka Fesztivál helye – emlékezett vissza.

A hagyományos, immár 44. fesztivál június 27-én csütörtökön kezdődik a Gárdonyi Géza Színházban a Hangol már a zenekar című koncerttel, ahol a Szélkiáltó, a Kaláka és a Miskolci Szimfonikusok közös produkcióját hallgatják. Pénteken az Uránia Moziban Gryllus Dániel fotóiból nyílik kiállítás, majd a Kaláka, Kárpátoktól a Karib-tengerig filmet mutatják be közönségtalálkozón, amit előtte a veszprémi mozgókép fesztiválon mutatnak be. Ez lesz az első fesztivál utáni megjelenése a filmnek. Aznap a könyvtárban is zajlanak a programok, 16 órától Derce koncert, Kaláka versnyomozó program lesz a Nagypréposti palotában és filmvetítés várja az érdeklődőket.

– Délután 2 órától az Urániától indul Rázsi Botonddal a hagyományos zenés megnyitó séta. Az Érsekkertben aztán 17 órától Malek Andrea, Mazsimó Gypsymó, Jazzbois koncert lesz, este 10 órától pedig Ferenczy György és az 1-ső Pesti Rackák és a MAO zenél – ismertette.

Szombaton délelőtt gyermekprogramok várják a családokat, lesz bábjáték, vándorjátszótér és fotószínház, eljön Szalóki Ági és fellép Gryllus Vilmos is. Ezen a napon 15 órától a Fájdalmas Anya Plébánián Itt járt a földön címmel Gryllus Dániel, Ferenczi György és Becze Gábor közös műsora látható.

– A pandémia idején álmodtam egy dallamot, amiből aztán született egy dal. Aztán a Várkert Bazár felkért minket, hogy virágvasárnaptól húsvét hétfőig minden napra írjunk egy dalt, végül pünkösdre is elkészült az Itt járt a földön. Egy kiadvány is készült a Szépművészeti Múzeum közreműködésével – mondta a Kaláka alapítója.