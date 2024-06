Elmondta, hogy a világban már most sok olyan borászat van, akik alapvetően készítenek alkoholmentes borokat a portfóliójukba, sőt már olyan borászatok is vannak, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak. Magyarországon még nincsen erre a termékre szakosodott borászat, de itthon is van kereslet például az alkoholmentes pezsgőre is és több borászat is érdeklődik a fejlesztés iránt, nem csak az alkoholmentesítés, hanem például az alkoholcsökkentés iránt is.

A projekt koordinátora az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, nemzetközi konzorciumi partnere a görög Innovációs és Kulturális Központ (Innopolis), akik innovatív oktatási és képzési tevékenységeket végeznek, valamint az olasz CULTUM nonprofit szervezet, amelynek célja az iskolák, a szakképzés és a tantervek megújítása, a szakképzési szolgáltatók és a vállalatok közötti szinergiák előmozdításának segítése.