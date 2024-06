Sokan tapasztalják, hogy egy rövid termálfürdős üdülés után – bár nem ez volt a fő céljuk – a bőrük szebbé, selymesebbé válik, és enyhébb bőrproblémáik is megszűnnek. Jó példa erre Vichy… – írja a Termalonline cikke. A franciaországi Vichy üdülőhelyen ugyanis a gyógyvizet sokáig csak belsőleg, ivókúrák formájában alkalmazták. Egy véletlen felfedezés során derült ki, hogy a víz külsőleg használva gyorsítja a felületi bőrsérülések gyógyulását. Ez indította el a további vizsgálatokat, amelyek egy világszerte ismert kozmetikai termékcsalád megszületéséhez vezettek. Nem szükséges azonban Franciaországig utazni, ha bőrszépítő hatású termálvizeket keresünk.

Bükkszék fürdője nemrég kapta meg a gyógyfürdő minősítést

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

A cikkből kiderül: a tapasztalatok szerint a kénes, jódos és magas sótartalmú termálvizek különösen jó hatással vannak a bőrre – ezek számos hazai fürdőben megtalálhatók. Ráadásul szinte minden hazai termálfürdő vizében jelentős mennyiségű metakovasav is van, ami szintén kedvezően hat a bőrre, körömre és hajra. A kén például ismert a bőr faggyútermelését normalizáló, fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatásáról, ezért komolyabb bőrproblémák (például ekcéma, pikkelysömör, aknés bőr) esetén is ajánlottak a kénes vizű fürdőkúrák. Sőt, a termálvizek nem kizárólag külsőleg hatnak. Harkányban végzett orvosi kutatások kimutatták, hogy a szervezetbe bejutó kén-hidrogén az immunrendszer működését is kedvezően befolyásolja,

enyhítve a pikkelysömörös tüneteket.