Soltész Miklós köszöntőjében hangsúlyozta: ezért van értelme a 21. században is felújítani templomokat és támogatni egyházi iskolákat. Amikor templomot újít fel vagy egyházi iskolákat indít, támogat a kormány, azért teszi, mert a hívásokra választ adva ezzel is odafigyel arra: mi az igaz és mi a hamis. "Így a világ mai iszonyatos zajában, zörejében" arra is, hogy ha valakit családi vagy papi, szerzetesi hivatásba hív a jóisten, azt merje és legyen lehetősége vállalni - emelte ki.

Köszönet illeti mindazokat, akik az apci templom felújításához hozzájárultak, ahogyan a helyieket is, mert megmutatják a világnak, hogy bár sok szenvedést kellett átvészelniük történelmük során, mégis itt vannak, megmaradtak. "Adjon ez a beruházás erőt és választ arra, hogy honnan jönnek a szirénhangok és honnan az igazak, hol érdemes megmaradni és küzdeni, és mi az, amit ki kell vetnünk az életünkből" - közölte az államtitkár.

Szabó Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője szerint minden nemzet és település annyit ér, amennyire múltját tiszteli és képes azt megőrizni, továbbadni - mutatott rá. Az apci Szent István király-templom felújításához az egri érsekség és a kormány mellett a hívek közössége és civil szervezetek is jelentős mértékben járultak hozzá.

Az ünnepélyesen megáldott templomban dr. Ternyák Csaba egri érsek mondott misét.