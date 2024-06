Az M3-as autópályán közlekedőknek több helyen korlátozásokra kell számítaniuk az útpályán folyó munkák miatt, de akad, ahol újra könnyebb az autózás, adta hírül vasárnap az Útinform. Közlésük szerint az M0-ás autóút csomópontjánál tegnap befejezték a felújítási munkákat, így a főváros felé vezető oldalon a 13-as és 10-es km között megszűnt a forgalomterelés, a Szilas pihenőt is megnyitották.

Aszfaltoznak Mogyoród térségében. A 18-as és 17-es km között, a főváros felé tartók elől elkerítették a külső sávot. Vásárosnamény felé, a 15-ös és a 17-es km között is hasonló munka kezdődött. A külső sávot itt sem használhatják az autósok. Gödöllő térségében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a 33-as km és 35-ös km között aszfaltoznak. A forgalom a külső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leállósáv járható.

Mezőkövesd térségében felújítják a burkolatot a 128-as és a 138-as km között, ahol a Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a főváros felé két sávon, Vásárosnamény felé pedig egy sávon halad. Mezőcsát közelében, a 156-os és 151-es km közötti szakaszt a főváros irányába lezárták, a forgalmat a Vásárosnamény felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sávon lehet közlekedni. Budapest irányába, a 153-as km-nél az Igrici pihenőhely továbbra is zárva van.

Hejőkürt térségében, a főváros felé tartó sávokat aszfaltozzák, ezért a 167-es és a 162-es km között a járműveket átterelték a szemközti oldalra, ahol irányonként csak egy-egy sáv járható. A munka kapcsán a főváros felé vezető oldalon, a 164-es km-nél a Hejőkürt/Tiszaújváros csomópontban nem lehet le- és felhajtani. A Vásárosnamény felé vezető oldalon, Polgár térségében is javítják a burkolatot. A 171-es és a 175-ös km között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sávon halad a forgalom. A Budapest felől érkezők számítsanak rá, hogy a 175-ös km-nél fekvő Polgár csomópont lehajtóágát is lezárták.

Hajdúnánás térségében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a 196-os és a 208-as km közötti szakaszt felújítás miatt lezárták. A munka érinti a 203-as km-nél fekvő Hajdúnánás/Tiszavasvári csomópontot is, ott sem le, sem felhajtani nem lehet. Kerülni csak jelentős kitérővel, az M3-as autópálya- Polgár- Tiszavásvári útvonalon, illetve az M35-ös autópálya felől lehet. Ugyancsak Vásárosnamény irányába, a 220-as és 229-es km közötti szakaszon is felújítási munka folyik, ezért azt lezárták. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon halad, irányonként egy-egy sávon. A munkavégzés kapcsán Vásárosnamény felé a 227-es km-nél a Nyíregyháza-dél/Debrecen csomópontot is lezárták.