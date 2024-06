Fölavatták az egri, Kertész úti parkolóház oldalára került, dr. Ringelhann Györgyöt és Bitskey Aladárt ábrázoló festményt. A január 6-án délután tartott ünnepségen Kis Szabó Ervin elmondta, ez egy olyan fal, amely nem elválasztja az embereket, hanem összeköti. Felidézte Bitskey Aladár alakját, illetve botját, ami garancia volt arra, hogy az úszó gyerekek elérik a túlsó partot, biztonságot adott, meg néha dudort a fejekre. Dr. Ringelhann Györgyről csillogó gyerekszemek jutottak eszébe, reményt és biztonságot adott orvosként és polgármesterként egyaránt, utóbbi hivatása betöltésével hitet is adott a rendszerváltás után egy derűsebb életre. Elmondta, Ringelhann Györgynek is köszönhető a fölépült új uszoda, amely Bitskey Aladár nevét viseli, s most a szemközti falról tekint az épületre portréjuk.

Az új uszodára tekint Ringelhann György és Bitskey Aladár portréja

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Kovács Cs. Tamás önkormányzati képviselő, ötletgazda szerint már a szürke fal felépülésekor tudták, kell oda valami, s meg is fogalmazódott az ötlet, hogy a fürdőnegyed közepén az ikonikus Bárány uszodát örökítsék meg. De az csak egy épületet ábrázolt volna, s embereket is szerettek volna. Szóba jöhettek volna sokan, hogy helyet kapjanak a falon, akár százak is, de akkor is lett volna, aki kimarad. Olyan embereket találtak azonban, akik sikeresek voltak a sportban és a civil életben is és egriek voltak. A Bárány uszoda volt az otthonuk, amely sokan tanultak úszni, vízilabdázni, győzni, de szerelmet is látott az uszoda. A falak repedéseit az emberek, az emlékek töltik ki Kovács Cs. Tamás szerint, ő is megemlítette, hány embert tanított meg úszni Bitskey Aladár, Ringelhann György pedig családi barátjuk, orvosuk volt, neki pedig közéleti példát is jelent. Portréjuknak ideális helye ez a fal, a Bárány és a Bitskey uszodákkal szemközt. Szerinte fontos, hogy az emberek legyenek büszkék arra, hogy egriek, Eger az otthonuk, még viharos, értéket vesztő időkben is.