Érdekes levelet kaptunk – a szerb harctérről.

– Kedves Uram Bátyám! Levelét egy nyolc órás harc után kaptam meg… A tegnapi harc inkább tüzérségi harc volt; a gyalogság is részt vett benne, de csak egy-két millió töltényt lőtt el a mi dandárunk, a szerbek ugyan annyit reánk, közben a tüzérség néhány száz lövedéket bocsátott ki. Csak a viskómat sajnáltam, majd be dőlt. Először egy szemtelen szerb gránát majd a házamat találta, de csak az összekötő árkot vágta széjjel. De még a mi ágyuink is ugy megrázták, hogy minden pillanatban atól tartottam, hogy bedől, lévén nekem igy a föld belsejében 2 és fél m. mélyen s circa ugyanilyen hosszban és szélességben beásott házam, de van rajta 2 ablak, egy figyelő lyuk, van egy főző hely, tábori katonai ágy, (képzeletére bizom) sok béka, néhány vizi sikló és bornyu, hangya, egér, kisebb bogarak. Ugy-e ez is szép kis csendélet! tetején 30 szál 9 cm. vastag deszka. Ezen kívül 1 m. vastag föld hányás. Ha egy gránát esik a tetejére, nem tudom, etöl vagy a rám roskadó földtől halok meg.

A disznó szerbek bosszantó szivóssággal védekeznek. Szökevényeik bemondása szerint éheznek. Nem nyakig, de mélyebben vannak beásva s van nekik 3-4 sor előre elkészített fedezékük. – Szivből üdvözli Dr. S. T.

TISZAFÜREDI UJSÁG. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP. 1914. SZEPTEMBER 10. *

Odalent …

Odalent a szerb határon