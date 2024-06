Bélapátfalván a művelődési házban kialakított szavazókörbe folyamatosan érkeztek a választók délután két óra körül, bár volt egy nagyobb roham 10-11 óra között is. Minden rendben zajlott, bár volt, akinek lejárt a személyi igazolványa és elment újat készíttetni, más pedig először voksolt Bélapátfalván és nem tudta, hova kell mennie szavazni (azért jött be, mert itt állt sok autó), végül megkeresték neki az utca alapján és kiderül, az óvodába kell mennie, hogy leadhassa voksait. A szavazóköri delegáltak húzták a strigulákat, és csak néhány hiányzott a háromszázhoz, mire eljöttünk, meg is érkezhetett a jubileumi szavazó. Fiatalok, idősek vegyesen jöttek, ottjártunk idején hárman is kaptak az első szavazóknak járó kulcstartókból, köztük Ferencz Péter polgármester fia is. Megtudtuk, amíg Szabó József volt a plébános, mindig ő volt az első voksoló a szavazókörben, már hat óra előtt ott volt és aláírta a szükséges dokumentumokat. Mióta nyugdíjba ment, egy másik idős bácsi váltotta, de ő ezúttal megcsúszott, s csak hat óra tíz perckor ért a szavazókörbe. Viszont egy háromtagú család már háromnegyed hat után ott várt az ajtó előtt.