Váraszó szombaton délután immár harmadik alkalommal adott otthont a Gyöngyvirág Citerás Találkozónak. Kovács Péter, az egyesület elnöke portálunknak úgy fogalmazott, hogy mivel az elmúlt két év után azt tapasztalták, idén is igény mutatkozik egy újabb találkozó megszervezésére, ahol együtt zenélhet kicsi és nagy, a zenekar tagjai úgy döntöttek, nem szakítják meg ezt a hagyományt, és ismét helyt ad a rendezvénynek.

- Nagy öröm számunkra, hogy az eddigiekhez képest, immár három csoport is színpadra léphetett egyesületünk keretein belül, ugyanis 2023 szeptemberében megalakult a legkisebbek csoportja is, tizenöt taggal. Jelenleg 37 tagunk van, ami mindenképp példaértékű, hiszen a zenekar történetében ilyen magas létszám nem volt korábban.

Szombaton délután 15 zenekar mutatkozott be, akik között volt visszatérő citerazenekar, és újonnan fellépő is. Büszkeséggel tölt el minket, hogy ennyi kiváló muzsikus elfogadta a meghívásunkat, nem csak az országhatáron belülről, hanem a határon túlról is. Idén érkeztek Erdélyből és Felvidékről is.

Mindenki élvezte a zenét

Forrás: Beküldött fotó

A fellépők kivétel nélkül nagyon színvonalas műsorral készültek, így a szép számú közönség remekül szórakozott. A rendezvény folyamán a közönségnek lehetősége nyílt arra, hogy megtegyék szavazatukat az általuk legjobbnak vélt zenekarra, így az első három helyezett díjazásban részesült, amely díjakat külön támogatók biztosították.

Ez a találkozó jól tükrözi, ha egy közösség összefog, akkor nem létezik lehetetlen. A találkozó nem jöhetett volna létre támogatói segítség, a lakosság összefogása nélkül, amiért hálás köszönet illet mindenkit, aki valamilyen formában hozzájárult a megvalósulásához. Az estet jó hangulatú közös örömzenéléssel zárták a citerások.

A váraszóiak abban bíznak, hogy a következő évben esedékes 55 éves jubileum alkalmával is citeraszótól lesz hangos a térség.