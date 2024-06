Szombaton a női horgászok vették birtokba a Felső-tavat az immár hagyományos, St. Hubertus Női Pergetőversenyen próbálták horogra csalni a csukákat. A délelőtt-délután három-három órás fordulók során alakult ki a tíz versenyző közötti sorrend. Volt akinek a délelőtt, volt akinek a délután sikerült jobban.

A női pergetőverseny eredményei A verseny győztese, Gajdos Anikó mindkét időszakban kiemelkedően eredményesen horgászott, összesen 18 darab csukát fogott, melyek összhossza 1174 centiméter volt. Ő fogta a legnagyobb, 90 centis csukáját is. Mivel sorozatban harmadik alkalommal állt a dobogó legmagasabb fokán, így a bajnokság indulásakor alapított vándorserleg nem vándorol tovább, Anikónál lelte még végleges lakhelyét. Az ezüstérmet Venyige Györgyi, a bronzérmet Rédly Szilvi szerezte meg.

A fordulók között bajai halászlé volt az ebéd, melyet lakóhelyük Baja, hagyományai tiszteletben tartásával készített Koprivanacz Kristóf és Jagicza Petra. A versenyzők, az egyesületi tagok mellett a látogatók is megízlelték a gyufatésztával, helyi paprikával készített - közel tíz éve hungarikum - bajai halászlét.

Míg a Felső-tavon verseny zajlott, az Alsó-tavon a Műlegyező Horgászok Országos Szövetségének tagjai és az ország különböző tájairól érkezett érdeklődők az Sziklaforrás Egyesület tagja, Bajzát Zoltán által vezetett Legyes sulin vettek részt. Az érdeklődők megismerhették a műlégykötés fortélyait, a helyben kötött legyeket azonnal ki is próbálták, szép halakat - domolykó, vörösszárnyú keszeg - fogva. Az elméleti oktatáson a pénzes pér életéről, szaporodásáról, dr. Csorbai Balázs a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem munkatársa tartott előadást. A legyeshorgászok az egyesület által kezelt, közeli Eger-patakon is próbára tehették horgász tudásukat, tesztelhették a patak halállományát.

Az est nagyszínpadi produkciója a pécsi MENTHOL zenekar volt, akik igazi rockabilly hangulatot varázsoltak a tópartra, táncra ragadtatva a nézőket, a hallgatókat.

Vasárnap délelőtt egyesületi, délután pedig gyermekhorgász versenyen mérik össze tudásukat a versenyzők a Felső-tavon, míg az Alsó-tavon, az Eger-patakon folytatódik a Legyes Suli.