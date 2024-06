A hevesi térségben is minden rendben halad a szavazás napján. A részvételi adatokat nézve Hevesen a választópolgárok 22,52 százaléka, Kiskörén 24,76 százaléka járult az urnákhoz 11 óráig. Érdekesség, hogy a térségben Hevesvezekényen a legmagasabb ez az arány, 28,47 százalék.

Sveiczer Sándor, Heves polgármestere is leadja szavazatát

Forrás: Jakab Tibor/Beküldött fotó

Tiszanána polgármestere dr. Tóth József már leadta szavazatát. Róla azt kell tudni, hogy már a kilencedik választásra készül, ebből nyolcszor nyert. Ott a választók 22,56 százaléka ment el voksolni 11 óráig.

Hevesen is szavazott már Sveiczer Sándor. Itt a választópolgárok száma 7944. A városban két polgármester-jelölt van, az aktuális vezetőnek egy kihívója van, a Sikeres Hevesért Mozgalom színeiben Ollári-Vadon Mihály indult. Megkerestük a jegyzőt, dr. Nagy Péter elmondta, eddig minden rendben halad, rendkívüli esemény nem történt.

A második legtöbb szavazóval Erdőtelek rendelkezik, 2585-en választhatnak a mostani Forgács Jánosné vagy Molnár Gábor közül, 11 óráig 478-an jelentek meg. Többnyire egyébként az a jellemző, hogy a regnáló polgármesterek megpróbálnak újrázni. Így van ez Kiskörén Magyar Csillával (Fidesz-KDNP), neki két kihívója van eddig, Simon Zsolt és Szabó Andrea. De ez a helyzet Átányban Jámbor Dénessel, Erken Pető László Györggyel, Pélyen Bakondi Péterrel, Tarnaszentmiklóson Oláh Tamással, Tenken Szopkó Tamással, Újlőrincfalván Zsebe Zsolttal – itt szavaznak egyébként a legkevesebben, 184-en, 11 óráig már 64-en meg is tették – valamint Zaránkon Urbán Lászlóval. Köztük még az a közös, hogy egy-egy ellenfelük lesz majd. Boconádon is ismételne Kis István, nincs is kihívója. Itt már 18,94 százalék jelent meg a legfrissebb adatok szerint, ha egy érvényes szavazatot kap Kis István, akkor már nyer.

Szabó Zsolt is voksolt

Forrás: Szabó Zsolt/Facebok

A térség országgyűlési képviselője is leadta a voksát. Szabó Zsolt azt közölte közösségi oldalán, hogy a szavazatával a magyar békepárti politikát támogatta.

– Kérem, hogy menjen el ma szavazni Ön is és szavazatában támogassa a Fidesz-KDNP Heves vármegyei valamint az Európai parlamenti listáját is – emelte ki