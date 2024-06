– Békepárti képviselőket kell küldenünk Brüsszelbe és béke kell Egerben is. A jelenlegi, egri városvezetésben a fejlődést akadályozó békétlenség volt jellemző az elmúlt években. Ennek most véget vethetünk, s utat nyithatunk a békének és a fejlődésnek! – írta ahhoz a videóhoz Vágner Ákos, a Fidesz-KDNP egri polgármesterjelöltje, amelyben Deutsch Tamás EP listavezető az egriekről beszél. Deutsch elmondta, az egriek békét akarnak, de helyben is azt szeretnék, ha megszűnnének a képviselők közi viszályok a közgyűlésben és ezt kínálja Vágner Ákos – fogalmazott.

Vasárnap legyünk ott mindannyian és szavazzunk a békére, szavazzunk a Fideszre!

– hangsúlyozta a jelölt.