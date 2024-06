A nyár sok fiatal számára a nyaralást, bulizást jelenti, de vannak olyanok is, akik a pénzkereseti lehetőséget látják benne. Több helyen jelentkezhetnek diákmunkásnak, mi is érdeklődtünk több helyütt. Csorba Zétény verpeléti 16 éves fiatal, és most jelentkezik először dolgozni.

Az elmúlt években az egri könyvtárba is szívesen mentek diákmunkára a fiatalok

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Azért jelentkeztem, hogy egy kis önállóságot tanuljak, és hogy megtapasztaljam, milyen egy munkahelyi közeg, milyen dolgozni. Miskolcra fogok járni testvéremmel az egyik nagy áruházba, ahol árufeltöltőként fogok dolgozni. Most fogok először diákmunkát válani, már várom – mondta.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal azt közölte, több mint félezer nappali tagozatos 16-25 év közötti Heves vármegyei tanuló vállalhat munkát állami támogatással július-augusztusban. A diákok június 17-től regisztrálhatják magukat a Nyári diákmunka programra a lakóhelyük szerinti járási hivatal foglalkoztatási osztályán. A 25 év alattiak munkavégzése az idén is szja-mentes, így több pénz maradhat a tanulóknál. A vármegyénkben rendelkezésre álló 112 millió forintból 560 fiatal kereshet pénzt és szerezhet munkatapasztalatot. Az előző évekhez hasonlóan a program 2 pillérre épül, önkormányzati diákmunkára, és a mezőgazdaság, a turizmus, a vendéglátás és az erdőgazdálkodás területén végzendő munkára.

A diákoknak a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán kell kérniük a nyilvántartásba vételüket június 17-től. A munkáltatók a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően szintén a foglalkoztatási osztályon nyújthatják be munkaerőigényüket, amelyben meg kell határozniuk a foglalkoztatni kívánt létszámot, illetve a szakmát, munkakört (foglalkoztatási területet). Tavaly Hevesben 208 munkáltatónál dolgoztak diákok a program keretében.

A NAV tájékoztatott a diákmunka adózási szabályairól

Forrás: NAV Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

Megkérdeztük az Meló-Diák egri irodáját, élénkült-e már az érdeklődés a fiatalok részéről. Zselenák Viktor irodavezető azt nyilatkozta, Heves vármegyében a legnépszerűbb területek diákmunka tekintetében a kereskedelem és vendéglátóipar, de sokan választják az irodai adminisztrációs, valamint a gyártás- és termelési ágazatokban történő munkavégzést.

– Diákjaink az alábbi pozíciókban dolgoznak: bolti eladó, pénztáros, árufeltöltő, gyorséttermi kisegítő, felszolgáló, úszómester, csúszda kezelő, irodai adminisztráció, segéd és betanított feladatok Bérezésük 1534 forint/óra és 2.000 forint/óra között alakul a munka típusától függően. Fontos kiemelni, hogy a 25 év alatti diákok bérét semmilyen levonás nem terheli, így a nekik a bruttó bérük megegyezik a nettóval. 2023-ban az átlagos órabér régiónkban 1.640 forint/óra volt, a mostani évben 1.800 és 1.850 forint per óra közé várjuk – részletezte.