Kissé talán túlzóan, de hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy a mai gyerekek kütyüvel a kezükben jönnek a világra. Tény, a lassan ötéves Dóri unokám már kétévesen elkészítette az első szelfijét, a most bő egyéves Dini pedig a napi kapcsolattartást szolgáló videóbeszélgetések során rendszeresen mindent megtesz azért, hogy megkaparinthassa a telefont, amelybe „belebújt” a papa meg a mama.

A napokban egy gyerekbarát szabad vízi strandon járva hatalmas homokozót fedeztünk fel. Nemrég szállíthattak oda friss homokot, méteres kupacok sorakoztak egymás mellett. Fürdés után rögtön oda vezetett az utunk, a strand üzemeltetője játékokat is készített be a homokozóba. Csuromvizesen belevetettük magunkat a várépítésbe, tíz év alattiak és hatvan fölöttiek együtt.

Ekkor láttuk meg a hatalmas, piros játékdömpert. Dini ülve éppen belefért. Nosza, máris indult az új móka. Beültettük a kisfiút, én húztam a masinát, mama támasztotta Dini hátát, Dóri pedig izgatottan hajtogatta kisöccsének, hogy kormányozzon a számára hegyeknek tűnő homokbuckák között. Apa és anya nevetve videózta a ramazúrit, de Dini ügyet sem vetett a máskor mágikusan vonzó telefonra. Fülig érő szájjal trónolt a dömperben, nyakig homokosan a tetőtől talpig maszatos, kacagó társaságban, és harsányan „bőgette a motort”: Rrrrrr... rövid videózás után eltűnt a telefon a táska mélyén, és önfeledt játékkal, kütyük nélkül is boldogan telt a gyerekek egész délutánja. Van remény.



(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)