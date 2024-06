Beszámoltunk arról, Eger két emblematikus egyénisége jelenik meg a Kertész úti parkolóház oldalán. Mostanra ez meg is valósult, már kész festmény, Bitskey Aladár és dr. Ringelhann György látható. Ahogy arról írtunk, az áprilisi közgyűlésen, a Kertész úti parkolóházon falfestés létesítéséről nyújtott be sürgősségi indítványt Kovács Cs. Tamás. A képviselő indítványa szerint a parkolóház Bitskey uszodával szembeni homlokzata, elhelyezkedéséből is eredően adja magát, hogy a több mint 100 éves egri vízesportoknak emléket állítson egy falfestéssel. Az egri úszó- és vízilabda sport több mint egy évszázados története alatt számos jelentős sikert elért, emberként is példaként állítható embert nevelt ki, akikre büszkék lehetünk egriként.