Heves vármegyében majdnem 24 (23,95), Egerben 24,24 százalék volt a választási részvétel délelőtt 11 órakor. Mindkét szám az országos átlag felett van, az 22,89 százalék. A 2019-es önkormányzati választáshoz képest is magasabb a részvétel, akkor 18,25 százalék volt a megyei adat.

Pál György az egri Dobóban szavazott

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Egerben a legmagasabb és a legalacsonyabb részvétel is a Felsővároshoz kötődik, a 08. számú egyéni választókerületben 25,59 százalék (1150 szavazó), viszont a 09. választókerületben 21,24 százalék, (969 szavazó) vett részt.

Pál György, a (DK, MSZP, Momentum, Párbeszéd- ZÖLDEK) egri polgármesterjelöltje 11 órakor a Dobó Gimnáziumban adta le a szavazatát családjával. Elmondta, neki több szempontból is különleges ez a nap.

– Egyrészt a nagyobbik lányom most szavaz először, másrészt persze érintettségem okán is, harmadrészt pedig ma van a születésnapom, így mindenképp ünnepelünk ma, bármiképp is alakul a szavazás eredménye – mondta. Arról is beszélt, hogy szerinte felismerték az emberek, hogy változásra van szükség Egerben, részben ezért győzelemre számít.

– Az, hogy ennyire sok polgármesterjelölt volt, azt mutatja, hogy valami baj van Egerben. Ahogy láttam a szavazók eléggé dezorientáltak voltak, nem nagyon tudták, hogy kire kellene szavazni de azt hiszem ez az elmúlt egy hétben letisztulhatott. abban viszont biztos vagyok, hogy nem lesznek kiugró különbségek a szavazatszámok között, nem nagy fölénnyel győz majd a nyertes a sok jelölt miatt – vélekedett.