A választás előtti utolsó napon is szavazóik személyes és telefonos elérésén dolgoznak az önkormányzati és EP választás jelöltjei. Vágner Ákos, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje is kiveszi a részét a 10 körzet egyéni képviselőjelöltjeivel a választók felkeresésében. Kérdésünkre elmondta, szerinte az egyik legfontosabb dolog, hogy ha a szavazó egy polgármesterjelöltre voksol, akkor a megalakuló új közgyűlés hatékony munkájának érdekében a jelölő szervezet képviselőjelöltjeire is adja le szavazatát.

Vágner Ákos és jelölttársai a választókkal beszélnek

Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Tehát ha engem választottak, akkor keressék meg a Fidesz-KDNP egyéni képviselőjelöltjét is. Az elmúlt 5 év városvezetési káoszának vége csak akkor garantálható, ha közgyűlési többséget kap a megválasztott polgármester. A Fidesz-KDNP 10 olyan jelöltet talált a körzetekben, akik különböző szakmai tapasztalataik mentén jól közre tudnak működni a város fejlesztésében, persze nem mellékes az sem, hogy nem vettek részt az elmúlt 5 év marakodásában: nem egyéni érdekeik, megélhetésük vezérli őket. Közösen akarunk tenni a városért és az egriekért, ahhoz pedig, hogy építő terveinket meg tudjuk valósítani, többség kell – osztotta meg.

Molnár Tibor képviselőjelölt és dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő

Fotó: Huszár Márk/ Heves Megyei Hírlap

Vágner Ákos kérdésre elmondta, már a kampányuk is békés, jó hangulatú közös munka volt, s nagyon hálás mindenkinek, aki hozzájárult.

– Szenzációs jó csapatunk van, egy békés, jókedvű kampány vége felé járunk. Jó érzéssel zárjuk ezt az időszakot. Sokakkal ellentétben mi nem foglalkoztunk azzal, hogy ellenfeleinket gyalázzuk, a kampányt arra építettük, hogy a választókkal folytattunk párbeszédet.

Őszintén, nem is érdekel, hogy mit hordanak össze rólunk ellenfeleink. Nem vesszük fel a kesztyűt, ha egymás pocskondiázásáról van szó.

Azt reméljük, hogy a kemény munka meghozza eredményét. Nem országos politikát akarunk csinálni a városban. Azt látom, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan politikai erő, aki szakmai alapon akarunk dolgozni. Ha az egriek le akarják zárni az elmúlt 5 évet, változást és fejlődést akarnak, akkor kérem, szavazzanak bizalmat képviselőjelöltjeinknek is – fogalmazott.