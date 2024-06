– Említette a szórólapot. Kihívó nélkül mi célt szolgál egy ilyen kiadvány?

– Ez tulajdonképpen egy számadás a Választópolgárok felé, akik 2019-ben nagy többséggel bizalmat szavaztak számomra. Úgy érzem, hogy ezzel akkor is tartozom a község lakosságának, ha nincs másik induló jelölt. A szórólapom tartalmazott egy rövid bemutatkozást is, hiszen az elmúlt években sokan költöztek be a településünkre, és fontosnak éreztem, hogy ők is megismerjenek.

– Nyilván nem nagy merészség feltételezni, hogy nem csak számadással, de célok meghatározásával is készült a választásra...

– Jól gondolja. A szórólapom mellett készíttettem nagy méretű plakátokat is, melyeket a segítőimmel kihelyeztünk a település több pontján. A plakáton szereplő mottóm: "Folytassuk együtt egy még élhetőbb Mezőtárkányért!". Ez a gondolat nagyon fontos számomra, hiszen csak közös munkával, jó együttműködésben lehet jelentős fejlesztéseket, eredményeket elérni. Személyiségemből fakadóan és Mezőtárkány fejlesztése érdekében jó együttműködést szeretnék kialakítani az újonnan megválasztott települési képviselőkkel, akiknek ezúton is gratulálok! Eddig a 18 év alatt is mindig arra törekedtem, hogy szorgalmas munkával minden lehetséges pályázati forrást megszerezzünk, ami fejleszteni tudja a településünkön élők életminőségét. Tapasztalataimmal, kapcsolatrendszeremmel és szakmai tudásommal a jövőben is Mezőtárkány fejlesztéséért, egy biztonságos, még élhetőbb település megteremtéséért fogok dolgozni.

– Konkretizálná portálunk olvasói kedvéért az előttünk álló öt esztendő fő fejlesztési irányait?

– Polgármesteri programom fő fejlesztési irányai az új ciklusban: az önkormányzati intézmények jó színvonalú működtetése; gazdálkodásunk stabilitásának megőrzése; a csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítése, ami egy elnyert pályázat megvalósítása. De ide tartozik a nagyiskola, kisiskola, Gyerekház, vörös magtár épületeinek energetikai felújítása, tetőcseréje, szintén elnyert beruházások megvalósításaként. Tornaszobát is építünk, ami kormányzati beruházásként létesül. A kiviteli tervek elkészültek. Folyamatos tárgyalásokkal szeretném elérni, hogy a Heves Vármegyei Közútkezelő Igazgatóság Mezőtárkányt a 33-as úttal összekötő bekötő utat és a Füzesabony-Mezőtárkány külterületi utat felújítsa. S, ha már utak: folytatni fogjuk a belterületi utak és járdák, valamint a külterületi utak felújítását.