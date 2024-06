– Ismét nagyszerű hírekről számolhatok be! – kezdte csütörtöki mondandóját Grócz Zsolt. - Az MMA legutóbbi tagozati ülésén két fontos, Abasárt és jövőjét érintő kérdésről is határozott. Noll Tamás Ybl-díjas építész arról tájékoztatott, hogy megszületett az őszi konferencia időpontja. November 28-án, várhatóan a Pesti Vigadó épülete ad majd otthont a rendezvénynek. A részletes program egyeztetésére június 20-án Abasáron kerül sor, ahol előre láthatóan az MMA hat építész akadémikusa – Noll Tamás, Bodonyi Csaba, Dévényi Sándor, Ferenc István, Rudolf Mihály építészek és Sulyok Miklós művészettörténész –, valamint várhatóan Fábián Gábor, Kotsis István és Varga Ötvös Béla településrendező, főépítészek lesznek még jelen. Vendégként várjuk az MKI részéről dr. Csornay Boldizsár tudományos főigazgató-helyettest, és dr. Horváth Cipriánt, a Régészeti Kutatóközpont igazgatóját. A tudományos és szakmai élet képviselői mellett reményünk szerint Abasárra látogatnak a Nemzeti Örökség Intézete, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai is – részletezte Grócz Zsolt.