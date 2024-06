Választási értékelőt tartott a Mi Hazánk Mozgalom egri és Heves vármegyei szervezete. Egerben Bognár Ignác került be a helyi közgyűlésbe, föl is vette már mandátumát, amellyel októberben élhet.

Elégedett a választási szerepléssel a Mi Hazánk

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

A párt egri szervezetének elnöke, Bognár Ignác elmondta, megkétszerezték európai parlamenti szavazataikat és szavazatarányukat, helyben pedig tíz jelöltet állítottak és akárcsak 2019-ben, töredékszavazatokkal egy képviselőt juttattak be a testületbe. Darabra és százalékban is több szavazatot kaptak Egerben, jelöltjeik tíz százalék körüli szavazatarányt értek el. Értékelte a többi szervezet teljesítményét, kíváncsi lesz a Fidesz képviselőire, milyen előterjesztéseket szavaznak meg, és mit fognak képviselni, hiszen nem tudni róluk semmit, nem mutatkoztak be a helyi televízióban. Olyan korábbi, népszerű fideszes képviselők nem kerültek be a közgyűlésbe, mint Orosz Lászlóné, vagy Kovács Cs. Tamás. Bódi Zsolt helyzete szerinte különleges. Úgy vélte, a szerencse a politikához is kell, de az anyagi háttér is kell, ők majdnem a legkevesebb pénzből, s tisztán kampányoltak, nem borították el plakátjaik a frekventált területeket. Szerinte a Tisza Párt akár képviselőt is juttathatott volna a közgyűlésbe, ha indul, volt ugyanis olyan választókörzet, ahol legyőzték a Fideszt. Kíváncsi arra, mihez kezd a fideszes közgyűlési egység, hiszen korábban tapasztalták, hogy a döntések már a párt frakcióülésein megtörténtek, azokat a képviselőik megszavazták a közgyűlésben, ellenzéki előterjesztések, módosító indítványok, lehettek azok bármilyen jók, ritkán kaptak támogatást. Bízik benne, hogy nem így dől el a következő években a város sorsa, s a jó ellenzéki képviselői ötleteket is megvalósítják. Ő rossz előterjesztéseket nem fog megszavazni, ígérte.

Tóth István, a párt egyik városi alelnöke megköszönte a választók szavazatait, a szavazatszámlálóik és segítőik, támogatóik munkáját. Tovább kell építkezniük, a fiatalok érdeklődnek irántuk, reméli, átveszik a stafétát.

Bóta Sándor városi alelnök szerint az alap céljukat teljesítették, egy képviselőt bejuttattak a közgyűlésbe, bár reménykedtek a két emberben, de szerinte a Tisza Párt megjelenése a helyi választásba is bekavart. Kifejtette, sok gratulációt kaptak olyanoktól is, akik nem rájuk szavaztak, reméli, hogy elérik, legközelebb szavazatukat is rájuk adják.