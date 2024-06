Engedjék meg, hogy a tudósítást személyes gondolattal kezdjem: ha egy magamkorabeli ember retró fesztiválra látogat – legyen szó zenéről, divatról, bútorokról, járművekről vagy bármiről –, azért teszi, mert igénye van a nosztalgiára. Mert szentimentális. Mert a múltban él, vagy mert szívesen gondol a saját ifjúságára. Vagy mindegyik, így együtt.

Életérzés Hatvanban csuklós busszal és nosztalgiával

Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

És akkor egy emlék: a 70-es évek közepén jártunk, nyolcadikos diákként Fertőd volt az úticélunk. A szálláshelyünkkel meg voltunk elégedve, annál is inkább, mert a mellettünk lévő épületszárnyban balatonfűzfői, ugyancsak végzős lányokat szállásoltak el. Reménykedtünk az előttünk álló kellemes órákban, előbb azonban közös programot szerveztek számunkra. Fel is sorakoztunk fapados Ikarus 311-esünk előtt, amikor a járgányunk mellé gördült egy piros „panoráma Ikarus”, tele a fűzfői csajokkal, akik talán még most is röhögnek, ha eszükbe jut a fél évszázaddal korábbi jelenet. Annyira cikinek éreztük a helyzetet, hogy jómagam például a kiszemelt lánynak (a nevére is emlékszem: Éva volt) meg sem mertem adni a címemet, helyette kamuztam valamit, ami visszatekintve nagy hiba volt, ismerve a jelenlegi balatoni telekárakat.

Tudom, tudom, a tavalyi beszámolómat is az iménti mozzanat felidézésével indítottam, de nem tehetek róla: ha tömegközlekedés, akkor hatvani retrófesztivál és nosztalgia minden mennyiségben a Volánbusz Bercsényi úti telephelyén, ahol ezen a szombaton is meglepetésekkel várták a kilátogató sokaságot. Köztük Horváth Richárd polgármestert, aki most sem „csupán” városvezetői minőségében, hanem a régi járgányok szerelmeseként is tiszteletét tette az eseményen.

Hatvanban van egy erős veterán közösség, aminek magam is a tagja vagyok, s időről időre megmutatjuk magunkat

– mondta.

– A mostani a harmadik alkalom, hogy megtartják a fesztivált, s örömmel hoztunk ki mi is személyautókat, valamint egy teherautót és egy buszt is. Amikor ilyen régi technikákat lát az ember, megpróbálja feleleveníteni azt az időszakot, amikor még az utcán is hasonlókkal találkozhattunk. Emlékezünk a hangulatra: a hangjukra, a színükre, de még az illatukra is. Külön élmény, hogy immár a fiammal együtt újíthatom fel a régi autókat.