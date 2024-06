Vasárnap reggel 6 órakor elkezdődött az önkormányzati és európai parlamenti választás, polgármesterekre, képviselőkre, nemzetiségi önkormányzatokra, EP listákra, illetve Eger kivételével megyei listára is szavazhatnak Heves vármegyében. Egerben 8 polgármesterjelöltre szavazhatnak a helyiek. Ők a választólapon is látható sorrendben: Mirkóczki Ádám (Civil Közéleti Egyesület), Domán Dániel (Magyar Kétfarkú Kutyapárt), Orosz Lászlóné, Vágner Ákos (Fidesz-KDNP), Oroján Sándor (Egerért Most Egyesület), Tarsoly József, Pápai Ákos (Mi Hazánk Mozgalom ), Pál György (DK, MSZP, Momentum, Párbeszéd- ZÖLDEK). Várhatóan akár szoros küzdelem is kialakulhat a polgármesteri székért, hiszen szokatlanul sok jelölt szeretne a vármegyeszékhely polgármesterjelöltje lenni. Korábban 9 jelölt volt, de egyikük még májusban visszalépett. Egerben több mint 40 ezer szavazásra jogosult polgár van, köztük magyar állampolgárok magyarországi lakcímmel 40 ezer 694, más EU tagállamok állampolgára 293 ember, tartózkodási jogosultsággal rendelkező, menekült pedig 40.

Szintén sok jelölt van Felsőtárkányban, összesen hatan várják ma a választók voksait, a kiesett Naszvadi Antallal ők heten voltak. Ma Vásárhelyi László, dr. Juhász Attila Simon, Felsőtárkány korábbi polgármestere és a Heves Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének jelenlegi elnöke (Fidesz-KDNP), a jelenlegi polgármester, Szántósi Rafael, Csomorné Dávid Anett, Pintér Elemér, a Mi Hazánk Mozgalom polgármesterjelöltje, és Holló Gyula várják a szavazatokat, több mint 2800 helyi adhatja le ma a voksát.