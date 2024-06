Jet-ski élménynappal, mentett kutyák strandolásával, és vegán ebéddel ajándékozza meg a Jet Power Hungary Kft a Sea-Doo jetek hazai forgalmazója a Noé Állatotthon, a Szurkolók az állatokért és a Macskaárvaház Alapítvány önkénteseit, támogatóit július 16-én Dunaharasztiban, a "jet ski sport hungarpringjén" a cég tulajdonában lévő jet-ski tavon.

– Ezúttal nem a termékeinket szeretnénk reklámozni, hanem ajándékot adni azoknak, akiknek a munkáját tiszteljük és becsüljük – fogalmazott az eseményről szóló közleményben Tóth Árpád a cég kereskedelmi igazgatója, aki elmondta: Gerencsér Olivér, a világ legfiatalabb jet-ski világbajnokának közreműködésével, azoknak az önkénteseknek szeretnének egy különleges, egész napos vízes, jet-ski élményt biztosítani, akik szabadidejüket, önkéntesként állatok mentésére fordítják.

Tóth Árpád hozzátette: "a jet-ski-zés, és a vízparti pihenés egy különleges közösségi élmény, hiszen egy 30-40 főből álló társaság is tud használni egy-egy jet-skit, miközben az egész család, beleértve a hézi kedvenceket, jól érzi magát a vízparton. Ezt az élményt szeretnénk most megosztani állatvédő önkéntesekkel, akiknek áldozatkész munkáját mi is megtapasztalhattunk, hiszen Dunaharaszti bemutatótermünk környékén is előfordult, hogy kóbor, sérült, gazdátlan állathoz kellett segítséget hívnunk" - fogalmazott a kereskedelmi igazgató, hozzátéve: a világhírű magyar sportoló, Gerencsér Olivér maga is aktivistája és segítője az említett állatvédő civil szervezeteknek.

– Az állatvédő önkéntesek mellett meghívást kaptak a Noá Állatotthon mentett kutyái is, akik fürdéssel, játékkal feledhetik majd korábbi, kóbor életük borzalmait – fogalmazott Tóth Árpád, aki szerint a jet-ski nem csak egy nagyszerű sporteszköz, de olyan közösségépítő vízi jármű is, amelyet mindenki a maga szintjén, igényei szerint tud használni, és vele különleges vizes élményeket gyűjteni.

Megtudtuk azt is: a legbátrabbak számára Gerencsér Olivér világbajnok különleges programmal is kedveskedik majd: versenyhajójának "hátsó ülésén" bárki mehet vele egy gyors kört, hogy megtapasztalhassa, milyen tempóval lehetett tizenévesen a világ legjobbjává válnia a fiatal magyar sportolónak a jet-ski sportban. A rendezvényen várhatóan részt vesz Kiss Nobert világ- és ötszörös Európa-bajnok autóversenyző, a Macskaárvaház Alapítvány kuratóriumi tagja is.