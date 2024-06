Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona és dr. Csáfor Hajnalka kilenc olyan amerikai egyetem bemutatkozását hallgathatta meg (a konferenciának is otthont adó Daytona State College, a Stetson University, a Costal Carolina University, a University of Central Florida, a Robert Morris University, a Miami Dade College, a University of South Florida, a Bethun-Cookman University és a Hudson Valley Community College), amelyek mind nyitottak arra, hogy szorosabbra fűzzék a kapcsolataikat magyar egyetemekkel és előadásaik témája is a magyar egyetemekkel való együttműködési lehetőségek bemutatása volt. Ezt követően a Magyarországról érkezett egyetemi képviselőknek, köztük az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vezetőségének is lehetősége nyílt egyenként bemutatkozni.

A konferencia további programjait úgy szervezték meg, hogy az egymás tevékenysége iránt érdeklődő egyetemek képviselőinek minél több lehetőségük legyen arra, hogy akár csoportos, akár bilaterális tárgyalások alkalmával konkrét oktatói és hallgatói mobilitási, közös kutatási és egyéb együttműködési lehetőségekről egyeztessenek. Négy intézménnyel sikerült olyan kapcsolódási pontokat meghatározni, amely további tárgyalásokat követően konkrét együttműködéseket eredményezhet. A képzési és kutatási területek közül a gazdaságtudomány, informatika, a nemzetközi tanulmányok, a turizmus-vendéglátás, a természettudományok, a sporttudomány és a pedagógusképzés mutat kapcsolódási lehetőséget az EKKE-vel.

– Összességében eredményesnek ítéljük a floridai egyetemeket tett látogatásokat, valamint a Hungarian Summit-on való részvételünket. A résztvevő amerikai egyetemek a velünk megosztott gyakorlatából mi is sokat meríthetünk az alumni rendszer működtetése, az intézményi marketing tevékenység és a hallgatói szolgáltatások fejlesztése, valamint a sportélet ösztönzése területén – értékelt dr. Pajtókné dr. Tari Ilona.