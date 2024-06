A kompok egyenként kilenc ember és kilenc bicikli szállítására alkalmasak, így mindenki kényelmesen és biztonságosan élvezheti a Tisza-tó adta páratlan lehetőségeket. Az út során egy kapitány viszi át az utasokat a másik oldalra, akitől bátran lehet kérdezni a Tisza-tóról és a környékről.

A Tiszaderzs és Tiszanána közötti kompjáratok minimum 5 emberrel indulnak, a viteldíj: 2 ezer 500 forint fejenként, de kevesebb létszámmal is elindul, viszont magasabb árral. A kerékpárszállítás árát a viteldíj tartalmazza. Fejenként egy bringát lehet vinni, viszont minden további bicikli személyenként: 500 forint/kerékpár. A két komp Tiszaderzs és Tiszanána között közlekedik, így a bringatúrába egy csónakázást is bele lehet csempészni. Az útvonal Tiszaderzsről indulva, a kikötőt elhagyva az élő Tisza folyón át vezet egészen Tiszanána-Dinnyéshátig, az Álompart kikötőjéig. Más, egyedi útvonalon is elindul a komp, de erről előzetesen kell egyeztetni a Kárász Kikötőben. A kompok mindennap 10 és 18 óra között indulnak el, és az átjutás nagyjából 30-60 percet vesz igénybe attól függően, mennyire fúj a szél.