Könyvtári Piknikre várta az olvasókat, valamint a kisgyermekes családokat a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár a Posta parkba. Szekeresné Sennyey Mária könyvtárigazgató arról beszélt portálunknak, hogy a biblotéka kitelepülése egyrészt az Ünnepi Könyvhét alkalmából történt, másrészt a város közeli Fő terén zajló Gyöngyösi CivilExpo eseményeivel egymást erősítve minél több városlakót szerettek volna rábírni arra, hogy tartalmasan együtt töltsék a szombatot.

A gyöngyösi kisgyermekek és szüleik remekül érezték magukat a könyvtári kitelepülésen

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– A célunk az volt, hogy e jeles alkalom révén is mindenkihez közelebb kerüljenek a könyvek, ezért is mentünk ki a könyvtárból a szabadba. A jelmondatunk az volt: Hozd magaddal kedvenc könyvedet és egy plédet! – így teremtve egész napos piknikhangulatot. A gyerekek számára játékokkal, fabrikával, arcfestéssel, pénzveréssel készültünk. Egy közös festményt is készült, amely megalkotásában a felnőttek is részt vehettek. Ezzel is igyekeztünk minden korosztályt megcélozni a nap programjaival – részletezte Szekeresné Sennyey Mária.