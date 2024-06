Felsőtárkányban reggel 7 órakor még 2,3 százalékon állt a részvétel, már ez is jóval az országos átlag felett volt, de 9 órára már az országos 9,98 százalékhoz képest 11,08 százalékot produkált a bükki falu, ahol 6 polgármesterjelölre is voksolhatnak a helyiek. A településen a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok összesített száma 2 ezer 835. Kilenc óráig 314 embert adta le voksát a szavazóurnáknál, további 2 ezer 521 embert várnak. Az egyes szavazókörökben a következőképp alakult a részvétel:

Felsőtárkány 001. számú szavazókör: 9,72%(101)

Felsőtárkány 002. számú szavazókör: 10,55%(98)

Felsőtárkány 003. számú szavazókör: 13,26%(115)

A településen 27,13 százalék szavazott 11 óráig derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adataiból.

Leadta szavazatát 8 óra után nem sokkal dr. Juhász Attila Simon polgármesterjelölt, a Heves vármegyei közgyűlés jelenlegi elnöke is. A jelölt, aki korábban már több cikluson át vezette a falut mielőtt megyei elnök lett azt mondta, úgy látja az egyik szavazólapon Felsőtárkány fejlődéséért, az EP választáson pedig a békééért, és családjáért, gyermekeink jövőjéért szavaz.

– Sokan elmondták, hogy visszavárnak, mert elégedettek voltak a munkámmal, így most a megyei mandátum lejártával úgy döntöttem, hogy a rendelkezésre álló ajánlatok, alternatívák közül a számomra legkedvesebbet választva újra indulok a polgármester-választáson. Valóban már reggel is sokan jöttek szavazni, lelkesek a helyiek hiszen korábban Felsőtárkányból, egy alvó faluból igazi közösséget sikerült teremteni a helyben tenni akaró, a település iránt elkötelezett civilek segítségével, a legkisebbektől kezdve a nyugdíjas korosztályig bezárólag – mondta a polgármesterjelölt. Szintén elcsíptük szavazás közben Szepesi Ádám képviselőjelöltet is, aki jelenleg első ciklusát tölti még képviselőként, de Juhásszal tovább folytatná a munkát a tárkányiakért.