– Sokan elmondták, hogy visszavárnak, mert elégedettek voltak a munkámmal, így most a megyei mandátum lejártával úgy döntöttem, hogy a rendelkezésre álló ajánlatok, alternatívák közül a számomra legkedvesebbet választva újra indulok a polgármester-választáson. Valóban már reggel is sokan jöttek szavazni, lelkesek a helyiek hiszen korábban Felsőtárkányból, egy alvó faluból igazi közösséget sikerült teremteni a helyben tenni akaró, a település iránt elkötelezett civilek segítségével, a legkisebbektől kezdve a nyugdíjas korosztályig bezárólag – mondta a polgármesterjelölt. Szintén elcsíptük szavazás közben Szepesi Ádám képviselőjelöltet is, aki jelenleg első ciklusát tölti még képviselőként, de Juhásszal tovább folytatná a munkát a tárkányiakért.