– A parkolással is szoktak gondok adódni, úújra kell gondolni az önkormányzati rendeletet, hogy a rendezvények idején ne akadályozza a forgalmat. A fűnyírást, a közterületek rendben tartását kis léátszámú csapat végzi. A frekventált időszakokban vállalkozó bevonásával lehetne gyakoribbá tenni a fűnyírást például, hogy a turisták, de ami még fontosabb a felsőtárkányiak jól érezzék magukat otthonukban – ismertette.

Elmondta, hogy a polgármesteri hivatal udvarát is rendbe tenné, megszüntetné a hulladéklerakót, tárolót alakítana ki illetve buszparkolót és a tereprendezést is fontosnak tartja. Kitért arra is, hogy 2006-ban már rendbe tették ezt a területet de most ismét szemetes és saras. Arra is kitért, hogy a Berva iparterületet rendbe tették már, de a déli iparterületen még lenne lehetőség bővítésre, a meglévő infrastruktúrára rá lehetne kapcsolni, illetve szabályozni kellene a zöldfelületet és a parkolást. Ezen a részen a helyi, kisebb vállalkozásoknak lát lehetőséget. A bervai iparterület tulajdonjogának rendezését is célul tűzte ki, mint mondta, erre korábban elkészült egy anyag, de aztán az elmúllt években mégsem valósult meg.

Sokakat érdekelt a polgármesteri program, megtelt a faluház

Forrás: Beküldött fotó

A fórumon kifejtette, a főtér további fejlesztésére is lehetőséget lát dr. Juhász Attila Simon. A köznevelési intézményrendszerrel is foglalkozna, nagy tervei vannak: az iskola építését támogatná, az óvodában tornaszobát alakítana ki, növelné a bölcsődei férőhelyek számát, biztonságosabbá tenné az iskolai parkolót. Elmondta, hogy egy pályázati lehetőség nem volt elég korábban a tornaszoba megvalósítására, visszaadta az önkormányzat a forrást.

A polgármesterjelölt elmondta, a tóparttal is sokat kellene foglalkozni véleménye szerint. Megvalósítaná a sziklaforrás rehabilitációját, buszmegállót alaktana ki, helyreállítaná a tóparti fitnesz parkot és bővítené az árusító helyeket, de egységes, esztétikus arculatot is kialakítana. Kitért a fórumon az utak, a hidak és a vízelvezető rendszer állapotára is, melyeknek karbantartása, felülvizsgálata szükséges. Erősítené a civil szervezeteket, hatékonyabban használná a haluházat, a sport és közösségi rendezvényeket erősítené és újreélesztené a település testvérkapcsolatait. Egy sportpark kialakításába is belefogna és elmondta, fontos célkitűzése, hogy a testületi ülések újra nyilvánosak legyenek, aki nem tud elmenni az ülésekre, az az interneten követhesse. A fórumot élőben közvetítették, Facebook oldalán teljes egészében visszanézhető.