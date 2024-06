A projekt egyik célja a már folyóba került hulladék egy részének felszámolása

Forrás: PET Kupa Egyesület

A lakossági szelektív hulladék begyűjtése mellett a projekt célja a már folyóba került hulladék egy részének felszámolása is. Erre egy korábban kifejlesztett hatékonyt módszert alkalmaznak: egy sodronnyal oszlophoz kifeszített hálóval összegyűjtik és kiemelik a vízen lebegő műanyag palackokat. A Diageo nyújtotta támogatást a PET Kupa csapata jelentős gép- és járműpark bővítésre és munkaerőfejlesztésre fordította.

A szemléletformáláson a projektben eddig is komoly hangsúly volt: Anna Sabadosh, az ungvári Zöld Város Egyesület környezeti nevelője helyi és menekült diákcsoportoknak tartott játékos előadásokat a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeiről. A fiatalok szemléletformálása a jövőben is folytatódik, valamint a hulladékgyűjtésbe továbbra is bevonnak önkénteseket. A kárpátaljai Papilio Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a Latorca Plastic Forest (műanyag erdő) néven elhíresült területét fogja megtisztítani önkéntesek bevonásával.

– A Diageonál rendkívül fontosnak tartjuk az értékteremtő, valódi változást hozó társadalmi célú kampányokat, így nem is volt kérdés, hogy továbbra is támogatjuk a CALL-Action kezdeményezést, mellyel hozzájárulhatunk egy élhetőbb jövő biztosításához. Hiszünk abban, hogy a környezetvédelem és a közösségi felelősségvállalás kéz a kézben járnak, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy felkaroljunk olyan kezdeményezéseket, amelyek tisztább és fenntarthatóbb világot teremtenek. A program sikerei és a résztvevők elhivatottsága, lelkesedése inspiráló számunkra, és bízunk benne, hogy egyre többen csatlakoznak hozzánk ebben a fontos ügyben határon innen és túl is – tette hozzá Ábrahám Gergely, a Diageo kelet-európai vállalati kapcsolatok igazgatója.

Litkai Gergely, a rendezvény házigazdája, aki nemcsak ismert médiaszemélyiség és humorista, hanem elkötelezett környezetvédelmi aktivista is, a közreműködése kapcsán hangsúlyozta:

– Azért vállaltam szerepet a PET Kupa népszerűsítésében, mert én is úgy gondolom, hogy a szemléletünk akkor változik a legjobban, ha a magatartásunkon keresztül találkozunk valamilyen fenntartható céllal. A PET kupa környezettudatossági törekvésekben a legjobb, játékos, természetközeli, hatékony, erősíti a civilek és a vállalatok közötti együttműködést, nem csak a tüneteket, de az okokat is kezeli. Megtiszteltetés számomra, hogy az ügy mellé állhatok – mondta.