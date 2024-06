A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság a nyári közeledtével a bűn és balesetmegelőzési feladatokról, valamint tanácsokról tartott sajtótájékoztatót a napokban. A vakáció közeledik, érkezik a kikapcsolódás, a nyaralások, a vízi és szárazföldi túrák időszaka. A nyári melegben az egyik legkellemesebb időtöltés lehet a strandolás, azonban tisztában kell lenni a fürdőzés veszélyeivel.

A fürdőzés veszélyeire is figyelmeztetnek, itt a strandszezon (Illusztráció)

Fotó: Andrew Angelov / Forrás: Shutterstock

Soltész Bálint, vármegyei rendőrségi sajtóreferens elmondta, hogy a nyárra jellemző nagy hőség jelentősen megviseli szervezetet és ez akár balesethez is vezethet a strandszezonban.

A nyári szünetben a fürdőzés veszélyeire is figyelni kell

A legfontosabb a vízi balesetek megelőzésére való felkészülés, hiszen a szabad vizeken, folyókon, holtágakon vagy egyéb vízfelületeken való fürdőzés nem mindig teljesen veszélytelen. Érdemes tudni, hogy nem megengedett a hajóútban történő tartózkodás, így például a Duna folyó átúszása szabályellenes. Kellő óvatosság szükséges az ismeretlen vizekben való fürdőzéseknél is, hiszen a víz alatt lévő, nem látható tárgyak, mint a faágak, könnyen sérülést tudnak okozni. Meglepetést okozhatnak továbbá a kialakuló örvények is, főként a Tiszán és a Dunán, melyek által a nem megfelelően felkészült strandolók akár vízbe is fulladhatnak, figyelmeztetnek a rendőrök.

A lehetséges tragédiák elkerülése érdekében mindenképpen érdemes a kijelölt, megfelelő biztonsági feltételekkel ellátott és ismert szabadstrandokat igénybe venni.

A vízi balesetek megelőzése érdekében: