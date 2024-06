– Akik az online felületen vásároltak jegyet, azoknak lehetőségük volt a különböző gyöngyösi programokra is megváltani a belépőket. Ők valamennyien egy megkülönböztető karszalaggal érkeztek, így a pénztárak előtti sorban állás nélkül mehettek ezekre a programokra. A vasútállomáson már gyöngyösi idegenvezetők várták az utasokat, akik így vezetéssel indultak el Gyöngyös belvárosába. A Fő térig csoportosan kísérték el őket, ott pedig mindenki a vezetővel vagy a saját kedve szerint nézhette meg a látványosságokat. A vendégek a Fő téren mindjárt bele is csöppentek az épp most zajló Mátrai Bornapok kellős közepébe. Idén a Mátrai borvidék 21 pincészetének mintegy 120 féle borából ízlelhettek kedvük szerint. A napi eseménykínálatunk része volt a Szent Bertalan templom kincstára, amely Magyarország második leggazdagabb egyházi gyűjteménye, A kincstárban nemcsak nagy művészi értékű ötvös tárgyakat, kelyheket, talpas kereszteket, ereklyetartókat és úrmutatókat őriznek, hanem képeket, könyveket, miseruhákat és szobrokat is. A Budapestről érkezők a magasból is megtekinthették a várost. A Szent Bertalan templom 2018-2019-ben új toronysisakot kapott, a déli toronyban látványlift és kilátó épült. Onnan elénk tárul a torony belseje, és a zsalus ablakokon keresztül Gyöngyös és a Mátra látképe. A Budapestre történt visszaindulás előtt újabb gőzfelhős kirándulásra invitáltuk a vendégeket, mégpedig a Mátravasút Gyöngyi gőzmozdonya vontatta kisvonattal Mátrafüredre és vissza – részletezte dr. Benkő Béla.