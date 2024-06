Az abasári ásatás volt a téma a Magyarságkutató Intézetben (MKI) tavasszal rendezett tudományos konferencián, ahogy arról portálunkon már beszámoltunk korábban. Az eseményen a régészet, az antropológia, az arheogenetika és más kapcsolódó tudományágak képviselői a feltárás eddigi leleteinek vizsgálata során elért eredményeiket osztották meg egymással. Mint ismert, az Aba Sámuel király egykori központját feltárni, és az egykori uralkodónk sírját megtalálni hivatott régészeti munka 2020 őszén kezdődött az MKI szakemberei által az abasári Bolt-tetőn, és napjainkban zajlik az eddig feltárt, mintegy 1800 négyzetméteres lelőhelyrész teljes körű tudományos feldolgozása.

Az abasári ásatáson talált pénzérmék is sokat mesélnek a múltról

Forrás: Czímer Tamás / Heves Megyei Hírlap

A konferencián az abasári bencés monostor ásatása során előkerült pénzérmék vizsgálatáról Novák Ádám, a debreceni Déri Múzeum, illetve a Debreceni Egyetemen működő Középkortudományi Műhely kutatócsoportjának tudományos munkatársa beszélt. A szakember érmék meghatározásával is foglalkozik. Előadásában Novák Ádám arról számolt be, hogy az Abasár–Bolt-tetőn 2020–2021 során végzett régészeti ásatás során 90 darab pénzérmét és pénztöredéket tártak fel. Ezek közül 65 darab magyar kibocsájtású, a külföldiek közül 7 a XIII. századból, egy a XIV. és szintén egy a XVII. századból való. Emellett felleltek azonosítatlan érmeket is, tette hozzá a tudományos munkatárs az előadásában. Novák Ádám szerint a leletekből mindenképpen kijelenthető, hogy a XI. század közepétől a a XVI. század második feléig folyamatosan használatban volt az abasári terület.