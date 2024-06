A közlemény részletezi, hogy a beruházási munkálatok végeztével forgalomba helyezték a Gyöngyös Nyugati elkerülő szakaszának azon részeit, melyek a meglévő utak átépítésével, forgalomkorlátozás mellett valósultak meg.

– A 3-as főút 79+610 - 80+093 kilométerszelvények közötti szakaszán a burkolat megerősítése, illetve szélesítése, valamint tengelysúlymérő hely kiépítése is megtörtént, továbbá megépült egy turbó körforgalmú csomópont. A beavatkozási szakasz végéig, a körforgalmat megelőző szakasszal megegyező kialakítású elválasztósávot alakítottak ki a forgalmi irányok közé. A 3-as főúton további munkálatokat is elvégeztek. Az itt található Nagy-patak hídon szigetelés- és burkolatcsere történt. Megjavították a felszerkezetet és új szegélyeket építettek be. A főút jobb és bal oldalán 60 méter hosszon tengelysúlymérőhely létesült. A 4 méter széles tengelysúlymérő hely beton burkolatot kapott. Mindkét irányban, 2,5 méter szélességű állóhelyet alakítottak ki a vizsgáló járművek számára. A projekt részeként korszerűsítették a 3203 jelű önkormányzati út egy szakaszát és a Déli Külhatár utat, emellett létesült egy körforgalmú csomópont és átépítették a kapubejárókat. A beruházás magában foglalta még a szennyvíztelep bekötőútjának megépítését, valamint egy földutat is hoztak létre, mely az ingatlanok megközelítésére szolgál – részletezte a minisztérium tájékoztatása.