Gyöngyöstarjánban a helyi remek borok voltak a főszereplők szombaton a Nyitott pincék napján. A programban résztvevő 11 pincészet meglátogatásának legegyszerűbb módja a kóstolópohár megvásárlása volt, amelybe – annak, aki minden pincét végigjárt – összesen 33 kóstolóadagot töltöttek a borászok. Közben, a játékos kedvű borbarátok, az elmúlt évekhez hasonlóan csapatversenyben vehettek részt. A benevező gárdákat minden borpincénél leleményességet és ügyességet igénylő humoros feladatok várták. A pincék közötti utat gyalog és dottó vonatokkal is meg lehetett tenni, de egyre ment, mert mindkettő ingyenes volt.

Nyitott pincék napja Gyöngyöstarjánban

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A szervezők ingyenes buszjáratokat is biztosítottak a borkedvelőknek Gyöngyös és Gyöngyöstarján között – a városba vissza egészen éjfélig –, mert nyitott pincék ide, vagy oda, a közutakon ezen a napon is a zéró tolerancia volt érvényben a sofőröknél. Akinek nótás kedve támadt, annak Báder Ernő és zenekara húzta a talpalávalót pincéről pincére járva, de e napon rockslágereket kórusban énekelni is bocsánatos volt – bár a kapujuk elé kiült idősek szerint jobb lett volna helyette magyarnóta, az dukál a bor mellé, mondták.